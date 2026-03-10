Ричмонд
Минниханов с алабаем Акдусом проводил холода и позвал весну

На снимке запечатлен питомец главы Татарстана на фоне заснеженных просторов.

Источник: Соцсети

Глава Татарстана Рустам Минниханов поделился в телеграм-канале фотографией с прогулки со своим псом — алабаем Акдусом. На снимке запечатлен питомец главы республики на фоне заснеженных просторов.

«Бу салкынны озатыйк инде, яз житте бит!» — подписал он фото, что переводится с татарского языка как «Давайте проводим этот холод, весна ведь пришла!».

Таким образом Минниханов пожелал жителям республики скорого тепла после затяжных морозов.

Напомним, во вторник, 10 марта, в Татарстане ожидаются завершающие лютые морозы, после которых придет заметное потепление. Ночью температура опускалась до −28 градусов, местами до −34 градусов. К утру столбики термометров поднимутся до −20, местами до −25 градусов. Днем потеплеет до −6 градусов, в восточных районах до −16 градусов.

