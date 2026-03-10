США подтвердили Тайваню согласие на поставки острову вооружений

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты при этом продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие, объем поставок которого, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет уже превысил $70 млрд.