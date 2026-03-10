США подтвердили Тайваню согласие на поставки острову вооружений

Тайбэй «получил от США письмо о принятии предложения (LOA) о продаже высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS), срок действия которого истекает 26 марта», приводит слова Гу Лисюна информационный портал Focus Taiwan. Как указывает издание, помимо соглашения о HIMARS Тайвань также получил согласие на поставку самоходных гаубиц M109A7, противотанковых ракет Javelin и ракет TOW. По данным издания, крайний срок подписания этих соглашений еще более ранний — 15 марта.
Focus Taiwan указывает, что LOA — это документ, предоставляющий правительству США право заключать контракты с американскими производителями оружия для поставок таких систем иностранному правительству. При этом предложение утрачивает силу, если покупатель не подпишет соглашение о поставках к установленному сроку — в этом случае сделка потребует повторного рассмотрения.
Гу Лисюн выразил надежду, что «соглашение о поставках всех этих систем, особенно HIMARS» будет подписано, и предупредил, что приобретение может быть «значительно затруднено, если соглашение не будет подписано вовремя».
Ранее Исполнительный юань Тайваня (высший орган исполнительной власти) предложил законодателям на рассмотрение специальный оборонный бюджет в размере 1,25 триллиона тайваньских долларов (порядка $40 миллиардов) для покрытия расходов на приобретение отечественных и зарубежных систем вооружения в течение следующих восьми лет. Однако оппозиционные партии добились того, что пока одобрено только 400 млрд тайваньских долларов на закупку оружия. Обсуждение других позиций этого бюджета еще продолжается.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты при этом продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие, объем поставок которого, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет уже превысил $70 млрд.