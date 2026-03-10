Бортников сообщил о предотвращении 308 терактов в России в 2025 году

По его словам, работа велась совместными усилиями органов безопасности и правоохранительных структур. Координацию действий обеспечивал Национальный антитеррористический комитет.
«В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов», — сказал Бортников.
Он отметил, что среди предотвращённых преступлений были попытки резонансных атак. В частности, речь шла о подготовке покушений на представителей органов власти, командный состав Вооружённых сил и Росгвардии. По словам главы ФСБ, также пресекались планы использования самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия в местах массового скопления людей, включая транспорт.
Бортников подчеркнул, что значительная часть такой работы остаётся вне публичного пространства и не всегда попадает в новостные сводки. Интервью приурочено к 20-летию Национального антитеррористического комитета.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием со дня образования. Он отметил, что НАК на протяжении двух десятилетий выполняет ключевые задачи, связанные с обеспечением безопасности государства и координацией работы силовых ведомств.
