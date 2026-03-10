Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину о защите чести и достоинства

Блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести и достоинства к музыкальному продюсеру Андрею Разину. Об этом свидетельствуют данные суда.
Согласно материалам дела, иск поступил в инстанцию в январе. Рассмотрение по существу назначено на 12 марта. При этом суть претензий Михеева не разглашается.
Высказывания Разина ранее была признаны оскорбительными. Он называл Михеева «гаденышем», «мерзавцем» и «педофилом». Суд обязал публично опровергнуть эти сведения.
Напомним, Таганский суд Москвы принял решение о заочном аресте Разина. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, и сейчас продюсер находится в международном розыске.
Ранее стало известно, что продюсер Разин не может вернуться на родину из-за серьезных проблем со здоровьем.