«Регистрируются групповые случаи заболевания». Врачи предупредили о распространении заразного норовируса в областном центре Беларуси

Норовирус — острая и очень заразная кишечная инфекция. Заболевание способны вызвать всего 10 вирусных частиц. Кроме того, вирус способен длительно жить в окружающей среде. Заразиться можно как от заболевшего человека, так и от носителя, который переносит заболевание бессимптомно.