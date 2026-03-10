«Регистрируются групповые случаи заболевания». Врачи предупредили о распространении заразного норовируса в областном центре Беларуси

Могилевский Центр гигиены и эпидемиологии предупредил, что на территории Могилева и Могилевского района наблюдается активизация норовирусной инфекции, регистрируются групповые случаи заболевания.
«Инфекция поражает все возрастные группы, но наиболее опасна для физически ослабленных лиц, пожилых людей и детей», — говорится в сообщении.
Норовирус — острая и очень заразная кишечная инфекция. Заболевание способны вызвать всего 10 вирусных частиц. Кроме того, вирус способен длительно жить в окружающей среде. Заразиться можно как от заболевшего человека, так и от носителя, который переносит заболевание бессимптомно.
Зараженный человек остается носителем инфекции как во время болезни и до нескольких недель после выздоровления, что, естественно, увеличивает вероятность распространения инфекции. Инкубационный период — от нескольких часов до трех суток.
Характерные признаки того, что человек заболел норовирусной инфекцией — тошнота, рвота, повышенная температура, понос, интоксикация, проявляющаяся слабостью и бледной кожей.
Заболевание начинается резко, но в большинстве случаев сходит на нет через 1−3 дня. Но если симптомы игнорировать и не бороться с обезвоживанием организма, могут быть серьезные последствия.
«Заболевшие дети в организованные коллективы не допускаются», — предупредили могилевские санврачи.
Медики назвали и основные пути передачи инфекции: контактно-бытовой (через немытые руки, поверхности, предметы обихода, ручки дверей, вентили кранов, мышь и клавиатуру компьютера, игрушки, телефон
Вакцины и какого-то специфического лечения против норовирусов нет, антибиотики для лечения норовируса неэффективны. Заболели — обращайтесь к врачу.