В Новосибирской области трех чиновников оштрафовали за ненадлежащую уборку дорог

Нарушения выявили в селах Ташара и Томилово, а также поселке Широкий Яр.

Источник: Комсомольская правда

Заместителей Ташаринского и Широкоярского сельсоветов, а также исполняющего обязанности главы Кайлинского сельсовета оштрафовали за некачественную уборку дорог в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Нарушения выявили в селах Ташара и Томилово, а также поселке Широкий Яр. В ходе проверки выявили снег и зимнюю скользкость на тротуарах и покрытии дорог.

— Прокурор района внес представления главам Ташаринского, Широкоярского и Кайлинского сельсоветов, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены в полном объеме, — добавили в ведомстве.

Чиновников привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при содержании дорог. Каждому назначили наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей.