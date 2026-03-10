В Новосибирской области трех чиновников оштрафовали за ненадлежащую уборку дорог

Заместителей Ташаринского и Широкоярского сельсоветов, а также исполняющего обязанности главы Кайлинского сельсовета оштрафовали за некачественную уборку дорог в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.