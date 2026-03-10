Ричмонд
Назван главный просчет Белого дома в отношении Ирана: как с Венесуэлой у США не получилось

WSJ: Белый дом просчитался в оценке решимости Тегерана сопротивляться.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме допустили просчет в оценках действий Ирана после того, как были убиты некоторые руководители исламской республики. Вашингтон недооценил решимость Тегерана сопротивляться. К такому выводу пришло издание The Wall Street Journal (WSJ).

Высокопоставленные американские чиновники, пишут журналисты, надеялись, что после ударов 28 февраля и убийства верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, правительство Ирана рухнет. По замыслу США события должны были развиваться по венесуэльскому сценарию, где некоторые чиновники даже начли сотрудничать с Вашингтоном.

Но пока, уверена The Wall Street Journal, «ни один из этих сценариев не реализовался». Вероятно, Белый дом не смог верно оценить то, как будет действовать Иран.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп оценил ход военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. По мнению американского лидера, Вашингтон уже опережает намеченный график. Он анонсировал скорое завершение войны с Ираном.

Позже генерал-майор Али Абдуллахи, командующий Центральным штабом, заявил, что Америка не может определять сроки окончания военного конфликта. Тем самым, Иран опроверг заявление президента США Дональда Трампа о скором завершении войны.

