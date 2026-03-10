Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под Краснодаром

По информации издания, 26-летняя ростовчанка была найдена мертвой на улице Береговой в минувшее воскресенье — на ее теле криминалисты обнаружили многочисленные следы от ударов ножом и другими колюще-режущими предметами. В совершении убийства сразу же заподозрили 46-летнего мужа убитой — мужчина был объявлен в розыск.