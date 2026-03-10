Умер бывший мэр Омска и экс-депутат Госдумы Виктор Шрейдер

Бывший мэр Омска и экс-депутат Госдумы Виктор Шрейдер умер в возрасте 74 лет. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил нынешний мэр города Сергей Шелест.
Он подчеркнул, что с именем Шрейдера связаны успешная реализация десятков проектов по благоустройству, строительству социальных объектов и дорожной инфраструктуры, а также развитие системы территориального общественного самоуправления.
Шелест выразил соболезнования родным и близким чиновника как лично, так и от имени мэрии.
— Талантливый управленец, требовательный руководитель, прекрасный организатор, неравнодушный человек, настоящий патриот, он внес огромный вклад в развитие города в сложный период истории нашей страны на рубеже XX и XXI веков, — написал мэр в своем Telegram-канале.
С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, Виктор Шрейдер выступил соавтором 62 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.