Обратный звонок: раскрыта новая схема мошенников

Теперь они массово рассылают потенциальным жертвам ложные сообщения через СМС и мессенджеры, передает ИА DEITA.RU.
В них преступники утверждают, что личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги» был взломан, и в целях защиты требуют перезвонить по указанному номеру для блокировки мошенников. Этот способ направлен на создание чувства тревоги и необходимости срочного реагирования, что повышает шансы жертвы на попадание в их ловушку.
Когда гражданин звонит по указанному номеру, его направляют в поддельный колл-центр, где злоумышленники, выдавая себя за сотрудников службы поддержки, используют разнообразные предлоги для получения конфиденциальной информации.
В результате человек вынужден продиктовать данные своей банковской карты или код из СМС, что дает мошенникам возможность получить доступ к его деньгам или личным данным. В большинстве случаев такая атака происходит с пользователями «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций, поскольку эти группы наиболее интересны преступникам.
Деятельность мошенников вынуждает их постоянно совершенствовать свои методы и сценарии, чтобы обойти новые системы защиты и вредоносные механизмы. Они надеются на доверчивость граждан и их склонность к инициативе, что увеличивает шансы на успешную реализацию мошеннических схем. Основной тактикой остается создание иллюзии срочности и необходимости быстрого реагирования, чтобы пользователь не подумал и не проверил информацию.
Эксперты по безопасности настоятельно рекомендуют никогда не перезванивать по номерам, которые указаны в подозрительных сообщениях от незнакомых отправителей. В случае, если разговор уже состоялся, и собеседник предлагает вам перевести деньги на так называемый «безопасный счет» или любую подобную операцию, необходимо срочно прекратить общение.
Важно помнить, что службы государственных органов и финансовых организаций никогда не требуют клиентов перезванивать на мобильные номера, особенно в столь настойчивой форме. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск стать жертвой мошенников и защитить свои финансовые и личные данные.