Обратный звонок: раскрыта новая схема мошенников

Деятельность мошенников вынуждает их постоянно совершенствовать свои методы и сценарии, чтобы обойти новые системы защиты и вредоносные механизмы. Они надеются на доверчивость граждан и их склонность к инициативе, что увеличивает шансы на успешную реализацию мошеннических схем. Основной тактикой остается создание иллюзии срочности и необходимости быстрого реагирования, чтобы пользователь не подумал и не проверил информацию.