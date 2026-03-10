Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская теннисистка Андреева сломала ракетку во время матча в США

Мирра Андреева выбыла из турнира в Индиан‑Уэллсе на стадии третьего круга, уступив представительнице Чехии Катерине Синяковой.

Источник: Аргументы и факты

Российская теннисистка Мирра Андреева выбыла из турнира в Индиан‑Уэллсе (США) на стадии третьего круга, уступив представительнице Чехии Катерине Синяковой.

Начало встречи сложилось для Андреевой успешно — она выиграла первую партию — 6:4. Во второй партии соперницы неоднократно брали подачи друг друга и дошли до тай‑брейка. На нём ряд ошибок российской теннисистки позволил Синяковой взять верх — 7:6 (7/5).

В заключительной партии Андреева не смогла переломить ход игры и проиграла со счётом 3:6. Россиянка так огорчилась ошибкой при выполнении смэша, что от досады сломала ракетку.

Напомним, ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на $30 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга US Open.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше