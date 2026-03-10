Российская теннисистка Андреева сломала ракетку во время матча в США

Российская теннисистка Мирра Андреева выбыла из турнира в Индиан‑Уэллсе (США) на стадии третьего круга, уступив представительнице Чехии Катерине Синяковой.
Начало встречи сложилось для Андреевой успешно — она выиграла первую партию — 6:4. Во второй партии соперницы неоднократно брали подачи друг друга и дошли до тай‑брейка. На нём ряд ошибок российской теннисистки позволил Синяковой взять верх — 7:6 (7/5).
В заключительной партии Андреева не смогла переломить ход игры и проиграла со счётом 3:6. Россиянка так огорчилась ошибкой при выполнении смэша, что от досады сломала ракетку.
