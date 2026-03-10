Адвокат раскрыл самый надёжный способ вступления в наследство

«При этом важно обратить внимание на следующее — принятие наследства входит в зону интересов самого наследника, нотариус известит об открытии наследственного дела только известных ему из представленных документов наследников», — отметил собеседник RuNews24.ru.
Фактическое принятие подразумевает, что наследник пользуется имуществом, оплачивает расходы, но к нотариусу не идёт. Это тоже допустимо, но для оформления прав (особенно на недвижимость) свидетельство всё равно нужно получать. Придётся доказывать факт вступления документами, и если нотариус откажет — идти в суд.
Кроме того, следует учесть, что гражданин не может принять только часть наследства. Вместе с активами он берёт на себя и долги (кредиты, коммуналку), подчеркнул юрист.
К слову, если после смерти человека не объявляются наследники в течение шести месяцев, его имущество признаётся выморочным и переходит в собственность государства. Однако юрист объяснил, что делать, если вышел срок вступления в наследство.
