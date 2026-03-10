Адвокат раскрыл самый надёжный способ вступления в наследство

Фактическое принятие подразумевает, что наследник пользуется имуществом, оплачивает расходы, но к нотариусу не идёт. Это тоже допустимо, но для оформления прав (особенно на недвижимость) свидетельство всё равно нужно получать. Придётся доказывать факт вступления документами, и если нотариус откажет — идти в суд.