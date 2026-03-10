Стало известно, когда МКС сведут с орбиты и затопят в океане

Ещё в январе 2026 года Дмитрий Баканов говорил, что «Роскосмос» в течение года дополнительно обсудит все сроки с американскими коллегами из NASA. Тогда он напомнил, что изначально завершение эксплуатации намечено на 2028 год, а сведение с орбиты — до 2030-го.