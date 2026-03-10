Стало известно, когда МКС сведут с орбиты и затопят в океане

Международную космическую станцию (МКС) начнут постепенно сводить с орбиты уже в 2028 году, а полностью затопят в 2030-м. Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик».
Глава «Роскосмоса» отметил, что сейчас продолжается совместная эксплуатация станции. По его словам, ещё несколько лет МКС будет работать в обычном режиме.
С 2028 года специалисты приступят к поэтапному снижению орбиты станции. Завершить процесс и затопить МКС планируют к 2030 году.
Ещё в январе 2026 года Дмитрий Баканов говорил, что «Роскосмос» в течение года дополнительно обсудит все сроки с американскими коллегами из NASA. Тогда он напомнил, что изначально завершение эксплуатации намечено на 2028 год, а сведение с орбиты — до 2030-го.
Переговоры нужны, чтобы точно синхронизировать действия всех партнёров. Баканов подчеркнул, что окончательные даты ещё могут уточнить по итогам обсуждений.