Легендарному советскому композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет

Несмотря на солидный возраст, он продолжает новые проекты: совместно с музыкантами пишет мюзиклы, а балет «Принцесса Турандот» готовит к постановке в Большом театре. Зацепин признался, что именно творчеству он обязан своим долголетием и позитивным взглядом на жизнь, а оптимизм помогает ему справляться с трудностями и поддерживать бодрость духа.