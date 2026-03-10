Легендарному советскому композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет

Советский композитор Александр Зацепин 10 марта отмечает 100-летний юбилей, по-прежнему оставаясь в творческой и жизненной активности. В эксклюзивном интервью KP.RU журналисту Анастасии Плешаковой он рассказал, что ежедневно работает за компьютером, делает зарядку и соблюдает режим: подъем в 7 утра, сон около 23:00. Диеты он не соблюдает, лишь ограничивает мясо.
Несмотря на солидный возраст, он продолжает новые проекты: совместно с музыкантами пишет мюзиклы, а балет «Принцесса Турандот» готовит к постановке в Большом театре. Зацепин признался, что именно творчеству он обязан своим долголетием и позитивным взглядом на жизнь, а оптимизм помогает ему справляться с трудностями и поддерживать бодрость духа.
За свою жизнь Зацепин написал более 300 песен, многие из которых стали шлягерами, и создавал музыку для балетов, мюзиклов и кино. Его мелодии звучали в фильмах Леонида Гайдая, включая «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница». Композитор активно использовал необычные звуковые эффекты, включая свистульки, трещотки и охотничьи манки, создавая уникальную музыкальную эксцентрику.
Любопытно, что правнуки Александра Зацепина, а их у него двое, тоже увлечены музыкой. Они занимаются на фортепиано, однако композитор полагает, что по его стопам подростки не пойдут.