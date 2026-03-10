Путин поздравил композитора Александра Зацепина со столетним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения народного артиста России, композитора Александра Зацепина, которому исполнилось 100 лет, сообщили журналисты кремлевского пула.
«С огромным удовольствием присоединяюсь к теплым словам, звучащим сегодня в Ваш адрес, и от души желаю крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго», — говорится в тексте поздравления.
Напомним, в июне 2025 года Владимир Путин вручил Александру Зацепину медаль Героя Труда. Глава государства отметил, что без музыки легендарного композитора невозможно представить отечественный кинематограф и многие любимые фильмы.
Ранее Александр Зацепин в разговоре с aif.ru рассказал, как отпразднует столетний юбилей. Он отметил, что проведёт торжества в Кремлевском дворце в кругу артистов и зрителей.