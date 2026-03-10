Ричмонд
Австралия предоставит визы иранским футболисткам после обращения Трампа

Пять футболисток сборной Ирана обратились к Австралии с просьбой о предоставлении убежища.

Источник: Аргументы и факты

Австралия предоставит визы пяти футболисткам из Ирана, чтобы они могли остаться в стране после Кубка Азии, сообщает агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что некоторые спортсменки из женской сборной Ирана по футболу получили поддержку австралийских властей для получения убежища, в то время как другие члены команды выразили желание вернуться на родину.

До этого американский лидер обвинил Австралию в «чудовищной гуманитарной ошибке», утверждая, что команда вынуждена возвращаться в Иран, где участниц, вероятно, ждёт расправа. Трамп также отметил, что США готовы принять этих спортсменок.

Напомним, во время Кубка Азии в Австралии пять футболисток сборной Ирана запросили политическое убежище, покинув расположение национальной команды. Спортсменки не исполнили национальный гимн перед матчем с Южной Кореей, из‑за чего опасаются преследований в Иране.

