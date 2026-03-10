Воронежцам сообщили о завершении горнолыжного сезона в регионе

Горнолыжный сезон в Воронежской области подошёл к концу. О закрытии склонов на прошедших трёхдневных выходных сообщили сразу несколько местных комплексов — «Чертовицы», «Донгор» и «Эволюция».
Покататься на горных лыжах любители активного зимнего отдыха могли на протяжении почти трёх месяцев. Склоны в комплексах работали с конца декабря 2025 года.
По всей видимости, закрытие горнолыжного сезона связано с приходом в регион тепла. На текущей рабочей неделе в Воронежской области столбики термометров достигнут отметки в +10°.