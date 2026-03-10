В Омской области осуждённые создали снежную скульптуру к 8 Марта

Осуждённые исправительной колонии № 6 в Омской области сделали снежную скульптуру в виде вазы с тюльпанами. Композицию посвятили Международному женскому дню. Арт-объект появился на территории учреждения.
В пресс-службе УФСИН отметили, что таким образом заключённые выразили уважение и тёплые чувства к женщинам. Поздравления и слова благодарности прозвучали в адрес педагогов школы, которая работает на территории учреждения, а также сотрудниц колонии.
По данным учреждения, создание таких композиций помогает осуждённым реализовать творческий потенциал. В дальнейшем это рассматривается как одна из составляющих их социальной адаптации после освобождения.