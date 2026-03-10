Минобороны Турции сообщило о размещении ЗРК Patriot НАТО в провинции Малатья

На этом фоне начали распространяться слухи о том, что НАТО, членом которого является Турция, может применить в отношении инцидента свою пятую статью, которая предполагает обеспечение коллективной безопасности, однако, по сути, это лишь вовлечет страны альянса в конфликт. Тем не менее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за произошедшего.