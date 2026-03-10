Минобороны Турции сообщило о размещении ЗРК Patriot НАТО в провинции Малатья

Зенитный ракетный комплекс Patriot разместили в провинции Малатья на юго-востоке Турции из-за иранского кризиса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
— В связи с последними событиями в нашем регионе принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности наших границ и воздушного пространства, проводятся консультации с НАТО и нашими союзниками. В дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, НАТО усилила меры по воздушной и ракетной обороне, — говорится в заявлении оборонного ведомства в соцсети Х.
Днем ранее МО Турции сообщило, что силам обороны Североатлантического альянса (НАТО) удалось уничтожить баллистическую ракету, выпущенную Ираном. Жертв в результате удара нет.
4 марта системы противовоздушной обороны Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке также перехватили ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана.
На этом фоне начали распространяться слухи о том, что НАТО, членом которого является Турция, может применить в отношении инцидента свою пятую статью, которая предполагает обеспечение коллективной безопасности, однако, по сути, это лишь вовлечет страны альянса в конфликт. Тем не менее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за произошедшего.