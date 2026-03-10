В России с ноября заработает новый ГОСТ для свежей хурмы

«С 1 ноября 2026 года вводится в действие новый" 35037–2023" “Хурма свежая. Технические условия”, который распространяется на свежую хурму сортов культурных растений разновидностей, происходящих от Diospyros kaki L. f., поставляемую и реализуемую для потребления в свежем виде и для промышленной переработки… Также приведены рекомендуемые условия хранения и сроки годности свежей хурмы: при хранении в охлаждаемых складских помещениях или холодильных камерах при температуре хранения от 0,5 °C до 1,5 °C и относительной влажности воздуха от 85% до 90% — рекомендуемый срок годности свежей хурмы — не более 7 суток», — указали в ведомстве.