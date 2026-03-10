Карина Кросс выходит замуж

Возлюбленный 33-летней Кросс — 22-летний хоккеист из Минска Марк Рудаковский — в перерыве встречи московского «Динамо» с минским клубом с тем же названием опустился перед ней на одно колено и протянул кольцо и большой букет белых цветов. Кросс не сдержала эмоций и опустилась на лед, не удержавшись на ногах. Рудаковский надел ей кольцо на палец и обнял.