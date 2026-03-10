Карина Кросс выходит замуж

Блогер и телеведущая Карина Кросс получила предложение руки и сердца прямо во время хоккейного матча КХЛ в Москве. Это следует из видео с трибун арены, которое разлетелось по сети.
Возлюбленный 33-летней Кросс — 22-летний хоккеист из Минска Марк Рудаковский — в перерыве встречи московского «Динамо» с минским клубом с тем же названием опустился перед ней на одно колено и протянул кольцо и большой букет белых цветов. Кросс не сдержала эмоций и опустилась на лед, не удержавшись на ногах. Рудаковский надел ей кольцо на палец и обнял.
Момент признания сопровождался бурной реакцией трибун — зрители поддержали молодого человека аплодисментами. Видео опубликовала российская журналистка и видеоблогер Алена Блин в своем telegram-канале.
Роман Карины Кросс и хоккеиста был рассекречен несколько месяцев назад. Пара проводит вместе значительную часть свободного времени и старается совмещать рабочие графики с поездками. Например, они уже успели слетать в совместный отпуск. В октябре 2025 года пара отдыхала в Египте, где для поездки выбрала пятизвездочный отель и арендовала номер с личным джакузи.