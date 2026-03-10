«Забыл предупредить пчёл»: фермер в Приморье попал под санкции Россельхознадзора

Кроме того, в июле уведомление о планируемой обработке не было направлено владельцам пасек и жителям населённых пунктов, расположенных в радиусе 7 км от полей, как того требует закон. Ранее, в мае и июне, объявления в районной газете всё же публиковались, однако без указания дозировки препаратов — что также является нарушением.