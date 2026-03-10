«Забыл предупредить пчёл»: фермер в Приморье попал под санкции Россельхознадзора

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предостережение главе фермерского хозяйства, индивидуальному предпринимателю за нарушения при использовании пестицидов и агрохимикатов, сообщила пресс-служба ведомства.
«По результатам анализа ФГИС “Сатурн” и предоставленным документам Управлением Россельхознадзора установлено, что в июле 2025 года при обработке сои фермером использован пестицид, государственная регистрация которого закончилась еще в феврале 2025 года. В Государственном реестре пестицидов и агрохимикатов новое свидетельство на препарат отсутствует», — говорится в сообщении.
Кроме того, в июле уведомление о планируемой обработке не было направлено владельцам пасек и жителям населённых пунктов, расположенных в радиусе 7 км от полей, как того требует закон. Ранее, в мае и июне, объявления в районной газете всё же публиковались, однако без указания дозировки препаратов — что также является нарушением.
Согласно действующим нормам, аграрии обязаны информировать население за 5−10 дней до обработки, указывая название, дозировку пестицидов и рекомендуемые сроки изоляции пчёл.
Это уже третье предостережение, вынесенное Россельхознадзором в Приморье с начала 2026 года за аналогичные правонарушения.