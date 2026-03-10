Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Забыл предупредить пчёл»: фермер в Приморье попал под санкции Россельхознадзора

Мужчина обработал сою запрещённым средством и не сообщил пасечникам.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предостережение главе фермерского хозяйства, индивидуальному предпринимателю за нарушения при использовании пестицидов и агрохимикатов, сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам анализа ФГИС “Сатурн” и предоставленным документам Управлением Россельхознадзора установлено, что в июле 2025 года при обработке сои фермером использован пестицид, государственная регистрация которого закончилась еще в феврале 2025 года. В Государственном реестре пестицидов и агрохимикатов новое свидетельство на препарат отсутствует», — говорится в сообщении.

Кроме того, в июле уведомление о планируемой обработке не было направлено владельцам пасек и жителям населённых пунктов, расположенных в радиусе 7 км от полей, как того требует закон. Ранее, в мае и июне, объявления в районной газете всё же публиковались, однако без указания дозировки препаратов — что также является нарушением.

Согласно действующим нормам, аграрии обязаны информировать население за 5−10 дней до обработки, указывая название, дозировку пестицидов и рекомендуемые сроки изоляции пчёл.

Это уже третье предостережение, вынесенное Россельхознадзором в Приморье с начала 2026 года за аналогичные правонарушения.