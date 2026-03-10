Электросамокаты могут вернуться на улицы Владивостока раньше этой весной

Сезон электросамокатов во Владивостоке пока официально не стартовал, однако один из сервисов кикшеринга не исключает, что в этом году он может начаться раньше обычного. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в компании Whoosh.
«Во Владивостоке старт сезона определяется администрацией в соответствии с порядком размещения средств индивидуальной мобильности. Точной даты в постановлении нет, она определяется исходя из погодных условий, например, в 2025 году старт сезона был назначен на 5 апреля. Мы всегда на связи с городскими властями по этому вопросу», — рассказали в сервисе кикшеринга.
В компании надеются, что благоприятная погода установится раньше обычного текущей весной, благодаря чему сезон электросамокатов может стартовать до апреля. Ранее в социальных сетях появилась информация о возможном запуске сервиса уже 14 марта, однако официального подтверждения она пока не получила.
«Пока информации по началу сезона нет. Ждём», — сообщили корр. ИА PrimaMedia в администрации города.
Электросамокаты давно стали частью городской жизни. Для одних это — удобный и даже увлекательный способ передвижения, для других — источник постоянных конфликтов. В прошлом году в соседнем Благовещенске, например, решили совсем запретить «чудо-технику». Во Владивостоке же мнения горожан разделились: большинство оказались против радикальных запретов. В опросе ИА PrimaMedia местные жители отметили, что главная проблема — не самокаты, а люди за рулём этих СИМ. Недостающая инфраструктура также играет роль: отдельные дорожки для велосипедистов и самокатчиков могли бы почти полностью устранить конфликты.
Напомним, летом 2025 года администрация Владивостока объявила о введении масштабных ограничений. Использование электросамокатов полностью запретили в ночное время и в местах с большим скоплением людей. Запрет распространяется на популярные территории с высоким пешеходным трафиком — площадь Борцов Революции, набережную Спортивной гавани, территорию Мемориального ансамбля на Корабельной набережной, а также на Некрасовский путепровод, Рудневский мост, путепровод на Второй Речке, Золотой и Русский мосты.