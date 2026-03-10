Электросамокаты могут вернуться на улицы Владивостока раньше этой весной

Электросамокаты давно стали частью городской жизни. Для одних это — удобный и даже увлекательный способ передвижения, для других — источник постоянных конфликтов. В прошлом году в соседнем Благовещенске, например, решили совсем запретить «чудо-технику». Во Владивостоке же мнения горожан разделились: большинство оказались против радикальных запретов. В опросе ИА PrimaMedia местные жители отметили, что главная проблема — не самокаты, а люди за рулём этих СИМ. Недостающая инфраструктура также играет роль: отдельные дорожки для велосипедистов и самокатчиков могли бы почти полностью устранить конфликты.