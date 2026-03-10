В Новосибирской области с 30 апреля заработает ГОСТ на маникюр

В регионах России, в том числе и в Новосибирской области, с 30 апреля вступит в силу ГОСТ на маникюр. Документ устанавливает, как именно мастер должен пилить, резать и стерилизовать. Раньше об этом говорилась только в СанПиН про салоны красоты. Об этом пишет atas.info.
Участники сферы красоты из Новосибирска разделились на два лагеря. Кто-то пугается таких изменений, другие же говорят, что кардинально ничего не изменится.
— Я прочитала этот ГОСТ. Там нет ничего нового. Там написано ровно то же, чему нас учили раньше: одноразовые инструменты, стерилизация, чистая зона, — отметили участницы бьюти-групп Новосибирска.
Как отразится введение ГОСТ на маникюр? Сейчас средний ценник на данную услугу в городе составляет около 1 тысячи рублей — одни экономят на всем и держат цену в районе 800−900 рублей, другие же вкладываются в дорогие стерилизаторы, одноразовые расходники и косметику с сертификатами и выставляют ценник в 1,5 — 2 тысячи рублей.
— Я посчитала свои расходы: если покупать все по списку из этого стандарта, то час моей работы должен стоить не меньше 1 тысячи рублей, чтобы я оставалась в плюсе и платила налоги. Значит, клиенту маникюр с дизайном выйдет в 2,5 тысячи рублей. Не каждый на это пойдет, — поделилась мастер маникюра из Академгородка.