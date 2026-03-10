В Новосибирской области опровергли сообщения о вспышках ящура

Как подчеркнули в ведомстве, все карантинные мероприятия в регионе проводят в связи со вспышками пастереллеза и бешенства среди животных. Как сообщала КП-Новосибирск, в пяти районах области с начала 2026 года обнаружили 42 очага опасных заболеваний скота. Их выявили в Ордынском, Краснозерском, Барабинском, Тогучинском и Новосибирском районах. Ограничения ввели с 5 марта.