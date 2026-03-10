Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава Короткова

Напомним, несколько лет назад еще один депутат Волгоградской облдумы был уличен в нарушении антикоррупционного законодательства. У председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева обнаружились акции иностранного банка на сумму в 10,5 миллиона рублей. Прокуратура потребовала досрочного лишения полномочий депутата. Однако в областной думе ограничились предупреждением в его адрес. После чего прокуратура также обратилась в суд с административным иском к областной думе. Только после этого в регпарламенте все-таки приняли решение расстаться с депутатом.