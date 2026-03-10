В Ростове следователи расследуют убийство женщины в доме на Береговой

В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства убийства, произошедшего 8 марта. В квартире многоэтажки на улице Береговой было обнаружено тело 26-летней женщины с множественными резаными и колото-резаными ранениями. По данному факту первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.