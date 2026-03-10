В Ростове следователи расследуют убийство женщины в доме на Береговой

В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства убийства, произошедшего 8 марта. В квартире многоэтажки на улице Береговой было обнаружено тело 26-летней женщины с множественными резаными и колото-резаными ранениями. По данному факту первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний супруг погибшей, который скрылся с места происшествия. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Позже его автомобиль и тело обнаружили на территории Краснодарского края.
В настоящее время следователи продолжают работать над установлением всех обстоятельств произошедшего.
