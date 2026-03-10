Должник из Волгограда оплатил 84 штрафа ГАИ после лишения прав

Сотрудникам пришлось пойти на более радикальный шаг. Пристав обратился в суд с заявлением о временном ограничении права должника управлять транспортными средствами. Суд рассмотрел заявление и вынес соответствующее решение, после чего пристав оперативно оформил постановление. Как только мужчина узнал, что теперь он не сможет сесть за руль своего автомобиля, его отношение к долгам резко изменилось. Он в полном объеме погасил всю задолженность, а также оплатил исполнительский сбор. Общая сумма, которую взыскали приставы, составила почти 100 тысяч рублей.