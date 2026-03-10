Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Должник из Волгограда оплатил 84 штрафа ГАИ после лишения прав

Судебные приставы добились погашения почти 100 тысяч рублей за нарушителя ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области жителю Котельниковского района пришлось распрощаться с водительскими правами, прежде чем он соизволил оплатить 84 штрафа за нарушения ПДД, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное УФССП.

Мужчина, по всей видимости, был настоящим «любителем скорости» и игнорировал правила на дорогах. Он регулярно превышал скорость, забывал пристегивать ремень безопасности и совершенно не обращал внимания на дорожные знаки. При этом к оплате административных штрафов он относился крайне беспечно, совершенно не торопясь расставаться со своими деньгами. В итоге, его «долги» перед ГАИ накопились до внушительной суммы, и взыскивать их пришлось уже с помощью судебных приставов.

Сотрудникам пришлось пойти на более радикальный шаг. Пристав обратился в суд с заявлением о временном ограничении права должника управлять транспортными средствами. Суд рассмотрел заявление и вынес соответствующее решение, после чего пристав оперативно оформил постановление. Как только мужчина узнал, что теперь он не сможет сесть за руль своего автомобиля, его отношение к долгам резко изменилось. Он в полном объеме погасил всю задолженность, а также оплатил исполнительский сбор. Общая сумма, которую взыскали приставы, составила почти 100 тысяч рублей.