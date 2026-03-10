Ричмонд
В смертельном ДТП на волгоградской трассе погибли два человека

На автодороге «Волгоград-Астрахань “столкнулись две “Лады”, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области произошла страшная авария, которая унесла жизни двух человек. ДТП случилось 9 марта на 39-м километре трассы Волгоград-Астрахань в Среднеахтубинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, около 12:43 дня 45-летний водитель за рулем «Лады Гранты» начал обгонять другой автомобиль. При этом он нарушил правила дорожной разметки, выехав на встречную полосу. В этот же момент попутная «Лада Веста» начала поворачивать налево. Из-за этого маневра произошло лобовое столкновение.

Удар был такой силы, что водитель «Лады Гранты» и его пассажир погибли на месте. Еще одна женщина-пассажир из «Гранты» получила серьезные ранения, ее доставили в больницу. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.