В смертельном ДТП на волгоградской трассе погибли два человека

По предварительным данным, около 12:43 дня 45-летний водитель за рулем «Лады Гранты» начал обгонять другой автомобиль. При этом он нарушил правила дорожной разметки, выехав на встречную полосу. В этот же момент попутная «Лада Веста» начала поворачивать налево. Из-за этого маневра произошло лобовое столкновение.