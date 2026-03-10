Ричмонд
В аэропорту Толмачево задержали новосибирца с 480 тысячами рублей без декларации

Таможенники пресекли попытку незаконного вывоза наличных средств в Узбекистан: 38-летний пассажир пытался провезти 480 тысяч рублей без обязательного декларирования.

Источник: SuperOmsk.ru

Инцидент произошёл в аэропорту Новосибирска (Толмачево) при досмотре пассажиров рейса в Фергану. Служебная собака немецкой овчарки сработала на багаж 38-летнего местного жителя, что позволило таможенникам обнаружить незадекларированные деньги.

Сумма составила 480 тысяч рублей. По правилам, физические лица обязаны декларировать наличные, превышающие эквивалент 10 тысяч долларов США, а сокрытие денег нарушает таможенные нормы.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ. Ему грозит крупный штраф.

