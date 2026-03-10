В аэропорту Толмачево задержали новосибирца с 480 тысячами рублей без декларации

Инцидент произошёл в аэропорту Новосибирска (Толмачево) при досмотре пассажиров рейса в Фергану. Служебная собака немецкой овчарки сработала на багаж 38-летнего местного жителя, что позволило таможенникам обнаружить незадекларированные деньги.
Сумма составила 480 тысяч рублей. По правилам, физические лица обязаны декларировать наличные, превышающие эквивалент 10 тысяч долларов США, а сокрытие денег нарушает таможенные нормы.
В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ. Ему грозит крупный штраф.