Женское счастье надо ковать самой, заявила Терешкова

«Я так скажу: если оно и есть, то куется самой женщиной. Никто ничего на блюдечке не принесет, во всяком случае, мне не приносили. Чтобы чего‑то добиться в жизни и все успеть, нужно много работать», — сказала Терешкова в интервью журналу «Разведчик», отвечая на вопрос о секрете женского счастья.