Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД проверит действия полицейских Искитима, которые убежали от экс-участкового с ружьем

Мужчина с ружьем перепугал соседей выстрелами из окна. Люди ожидали спецназ или ОМОН, однако на выручку пришли трое в штатском.

Источник: Сиб.фм

Новосибирский главк МВД проверит действия коллег из Искитима в связи с инцидентом 23 февраля, когда бывший участковый Иван Бессонов сначала стрелял из ружья из окна своей квартиры, а затем вынудил прибывших на вызов коллег броситься врассыпную, угрожая им оружием. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД 10 марта.

«Проводится две проверки. Первая связана с самим инцидентом с ружьем. Вторая проверка служебная: в ходе нее будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции Искитима, которые прибыли на вызов граждан. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в пресс-службе.

6 марта Сиб.фм опубликовал видео с камер внутри подъезда. На кадрах видно, как прибывшие на вызов соседей экс-участкового Ивана Бессонова полицейские разбегаются от бывшего коллеги с ружьем.

Сами соседи оказались шокированы: они ожидали, что на вызов из-за стрельбы из окна приедет ОМОН или спецназ. Они требуют изолировать Бессонова и боятся за свою жизнь.

В МВД сообщили, что участковый уволился по собственному желанию в конце января.