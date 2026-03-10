МВД проверит действия полицейских Искитима, которые убежали от экс-участкового с ружьем

Новосибирский главк МВД проверит действия коллег из Искитима в связи с инцидентом 23 февраля, когда бывший участковый Иван Бессонов сначала стрелял из ружья из окна своей квартиры, а затем вынудил прибывших на вызов коллег броситься врассыпную, угрожая им оружием. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД 10 марта.