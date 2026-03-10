МВД проверит действия полицейских Искитима, которые убежали от экс-участкового с ружьем

Новосибирский главк МВД проверит действия коллег из Искитима в связи с инцидентом 23 февраля, когда бывший участковый Иван Бессонов сначала стрелял из ружья из окна своей квартиры, а затем вынудил прибывших на вызов коллег броситься врассыпную, угрожая им оружием. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД 10 марта.
«Проводится две проверки. Первая связана с самим инцидентом с ружьем. Вторая проверка служебная: в ходе нее будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции Искитима, которые прибыли на вызов граждан. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в пресс-службе.
6 марта Сиб.фм опубликовал видео с камер внутри подъезда. На кадрах видно, как прибывшие на вызов соседей экс-участкового Ивана Бессонова полицейские разбегаются от бывшего коллеги с ружьем.
Сами соседи оказались шокированы: они ожидали, что на вызов из-за стрельбы из окна приедет ОМОН или спецназ. Они требуют изолировать Бессонова и боятся за свою жизнь.
В МВД сообщили, что участковый уволился по собственному желанию в конце января.