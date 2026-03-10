Проректор вуза может сесть на 12 лет за хищение стульев, кроватей и холодильника

Оперативники БЭП Могилевщины выявили хищения имущества в одном из учебных заведений областного центра, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Правоохранители установили, что «проректор и главный бухгалтер в сговоре с кастеляншей студенческого общежития воровали товарно-материальные ценности, предназначенные для выдачи учащимся». Установлено, что в дальнейшем похищенное делили между собой и использовали в личных целях.
В видеосюжете демонстрировались стулья, кровати, матрасы, тумбы, холодильник… Таким образом, общий ущерб, причиненный университету, превысил 40 тысяч рублей.
«Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы» — говорится в сообщении.
