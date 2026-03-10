Проректор вуза может сесть на 12 лет за хищение стульев, кроватей и холодильника

Правоохранители установили, что «проректор и главный бухгалтер в сговоре с кастеляншей студенческого общежития воровали товарно-материальные ценности, предназначенные для выдачи учащимся». Установлено, что в дальнейшем похищенное делили между собой и использовали в личных целях.