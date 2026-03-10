Разработана научная программа изучения фундаментальных свойств материи

Среди основных научных направлений, разработанной программы — природа сильных взаимодействий в физике элементарных частиц и атомных ядер, поиск новых частиц и взаимодействий, исследование процессов с экстремальных энерговыделением во Вселенной. Кроме этого, в программу включено направление о применении методов физики фундаментальных взаимодействий для медицины, промышленности и других сфер, а также подготовка кадров.