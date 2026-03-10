Разработана научная программа изучения фундаментальных свойств материи

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российские ученые разработали федеральную научную программу по изучению фундаментальных свойств материи, которая будет рассчитана до 2032 года. Финансирование оценивается в более 200 млрд рублей, сообщил на конференции «Физика фундаментальных взаимодействий» член президиума РАН, физик Борис Шарков.
«Программа призвана обеспечить получение принципиально новых результатов исследования физики фундаментальных свойств материи, необходимых для создания прорывных технологий. Объемы финансирования программы — 201,4 млрд рублей», — говорится в докладе, представленным Шарковым.
Среди основных научных направлений, разработанной программы — природа сильных взаимодействий в физике элементарных частиц и атомных ядер, поиск новых частиц и взаимодействий, исследование процессов с экстремальных энерговыделением во Вселенной. Кроме этого, в программу включено направление о применении методов физики фундаментальных взаимодействий для медицины, промышленности и других сфер, а также подготовка кадров.
В программу вошли российские действующие и перспективные установки. В частности, российские коллайдеры NICA и ВЭПП-6, циклотронный комплекс Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске, нейтринная обсерватория на Байкале, а также источник комптоновского излучения (ИКИ), который планируется построить в Сарове. Программу разработали ученые отделения физических наук РАН, она передана президенту академии.