Почему перестал работать WhatsApp*: волгоградцам названа реальная причина

Не первый месяц волгоградцы наблюдают серьезные перебои в работе популярного мессенджера WhatsApp*. Жители региона жалуются, что приложение практически превратилось в «тыкву»: отправить обычное текстовое или голосовое сообщение не получается, звонки не проходят, а присланные фотографии и видео намертво зависают при загрузке.
Специалисты по кибербезопасности объяснили, что это не случайный технический сбой. Мессенджер попал под прицел Роскомнадзора. Регулятор начал планомерно замедлять работу сервиса, который принадлежит запрещенной в России экстремистской западной корпорации.
Главная претензия властей — отказ владельцев WhatsApp хранить данные российских пользователей на серверах внутри страны. И хотя эксперты уточняют, что технически исполнить это требование сложно — ведь переписка хранится на самих устройствах людей, а не в «облаке», по закону это все равно считается нарушением.
Именно из-за этого информационный регулятор получил законное основание вводить против мессенджера ограничительные меры, которые волгоградцы сейчас и ощущают на своих смартфонах.
*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
