Почему перестал работать WhatsApp*: волгоградцам названа реальная причина

Главная претензия властей — отказ владельцев WhatsApp хранить данные российских пользователей на серверах внутри страны. И хотя эксперты уточняют, что технически исполнить это требование сложно — ведь переписка хранится на самих устройствах людей, а не в «облаке», по закону это все равно считается нарушением.