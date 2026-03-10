В волгоградском облкомтруда назвали условия прохождения диспансеризации

В комитете по труду и занятости населения Волгоградской области разъяснили, на каких условиях жители региона могут пройти диспансеризацию.
В зависимости от возраста, работодатель обязан предоставить каждому такую возможность, сохранив при этом средний заработок.
Сотрудникам от 18 до 39 лет гарантирован один рабочий день один раз в три года. Работникам старше 40 лет — один рабочий день ежегодно. Предпенсионерам и работающим пенсионерам — два рабочих дня один раз в год.
«Правила распространяются и на тех, кто трудится дистанционно», — подчеркивают в комитете.
Чтобы получить освобождение от работы, необходимо подать письменное заявление, согласовав дату, а после предоставить подтверждение из медорганизации.
