Снятие пенсионных в Казахстане на лечение планируют сделать прозрачным

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Снятие пенсионных для лечения планируют сделать прозрачным в Казахстане, заявила глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.
По ее словам, банк своей задачей видит возможность сделать услугу доступной и полностью прозрачной, поэтому активно взаимодействует с Минздравом.
«Обидно, что из-за 10% населения, которое использовало не по целевому, 90% людей лишились этой функции», — подчеркнула Ибрагимова.
Она добавила, что считает это несправедливым.
«Поэтому до конца 2026 года мы сейчас работаем над “онлайнизацией” этого процесса. Предполагается, что в системе будут находиться и стоматологические клиники, и все клиники, которые будут предоставлять услуги», — заявила глава «Отбасы банка».
По ее словам, в онлайн-формате будет оформляться акт выполненных работ, который смогут увидеть и в министерстве здравоохранения.
«Все будет прозрачно, все будет понятно. И как раз люди докопят до того порога, который сейчас в 2026 году есть», — оптимистично предположила Ибрагимова.
Ранее в Казахстане заморозили прием заявок на снятие пенсионных для лечения зубов до 15 апреля 2026 года из-за фальсификаций.
«Отбасы банк» является оператором программ льготной ипотеки в Казахстане, а также досрочного снятия пенсионных «излишков» накоплений.