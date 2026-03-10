Ричмонд
Лукашенко поздравил автора «Песни про зайцев» Зацепина со 100-летием

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Героя Труда России и народного артиста РФ Александра Зацепина со 100-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

«Вековой юбилей — это знаковое событие для почитателей Вашего таланта. Пройденный Вами жизненный путь — целая эпоха в развитии современного музыкального искусства. Сотни написанных произведений, наполненных добротой и любовью, покоряют сердца слушателей разных поколений», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер пожелал композитору крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, отметив, что его творчество способствует развитию культурных связей между народами Беларуси и России.

Зацепин написал более 300 песен, многие из которых стали популярными шлягерами. Среди них — «Песня про зайцев», «Остров невезения», «Есть только миг», «Песня о медведях», «Куда уходит детство» и «Волшебник-недоучка».

Композитор также написал музыку более чем к 100 фильмам, в числе которых «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев» и «Земля Санникова».

С Беларусью композитора связывают творческие контакты: он неоднократно выступал в городах страны и работал над музыкой к фильмам, которые снимались в республике.

В 2024 году на фестивале «Славянский базар в Витебске» состоялась премьера детского мюзикла «Сказка о царе Салтане» с музыкой Зацепина.

