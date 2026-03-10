Эксперт рассказал о новой технологии защиты мобильных приложений банков

Он уточнил, что традиционные методы защиты: пароли, коды из смс и даже статическая биометрия — уже не обеспечивают полной безопасности, поскольку люди нередко сами передают мошенникам коды подтверждения, а системы распознавания лица или отпечатков пальцев злоумышленники иногда обходят с помощью трёхмерных масок или слепков.