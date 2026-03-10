Ричмонд
В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов

Еще 11 рейсов отменили — в воздушной гавани призвали уточнять статус рейсов у авиакомпаний или на табло аэропорта.

Источник: Freepik

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Аэропорт Нурсултана Назарбаева в Астане сообщил о задержках рейсов.

«В аэропорту Астаны наблюдаются изменения в расписании рейсов в связи с погодными условиями и операционными причинами авиакомпаний», — указывается в сообщении.

На прилёт задерживаются 11 рейсов по направлениям:

Алматы,

Костанай,

Шымкент,

Усть-Каменогорск,

Орал (Уральск),

Кызылорда,

Бишкек,

Омск.

По данным аэропорта, 2 рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, 3 рейса — в связи с заменой воздушного судна, по остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта.

На вылет задерживаются 9 рейсов по направлениям.

Шымкент,

Петропавловск,

Семей,

Алматы,

Омск.

В аэропорту уточниили: 2 рейса задержаны из-за метеоусловий в Астане, остальные — в связи с поздним прибытием воздушных судов.

«Также зафиксированы отмены рейсов: 3 рейса на прилёт, 8 рейсов на вылет отменены по причине неблагоприятных метеоусловий в Астане», — добавили в воздушной гавани.

Согласно прогнозу синоптиков, 10 марта в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, метель и туман.

Ветер северо-западный 9−14 м/с, порывы 15−20 м/с, днём местами до 23 м/с.