В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Аэропорт Нурсултана Назарбаева в Астане сообщил о задержках рейсов.
«В аэропорту Астаны наблюдаются изменения в расписании рейсов в связи с погодными условиями и операционными причинами авиакомпаний», — указывается в сообщении.
На прилёт задерживаются 11 рейсов по направлениям:
Алматы,
Костанай,
Шымкент,
Усть-Каменогорск,
Орал (Уральск),
Кызылорда,
Бишкек,
Омск.
По данным аэропорта, 2 рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, 3 рейса — в связи с заменой воздушного судна, по остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта.
На вылет задерживаются 9 рейсов по направлениям.
Шымкент,
Петропавловск,
Семей,
Алматы,
Омск.
В аэропорту уточниили: 2 рейса задержаны из-за метеоусловий в Астане, остальные — в связи с поздним прибытием воздушных судов.
«Также зафиксированы отмены рейсов: 3 рейса на прилёт, 8 рейсов на вылет отменены по причине неблагоприятных метеоусловий в Астане», — добавили в воздушной гавани.
Согласно прогнозу синоптиков, 10 марта в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, метель и туман.
Ветер северо-западный 9−14 м/с, порывы 15−20 м/с, днём местами до 23 м/с.