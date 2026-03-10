Ричмонд
Ушел из жизни чемпион Сурдлимпийских игр Фархад Кыстаубаев

Стало известно о кончине казахстанского спортсмена, чемпиона летних Сурдлимпийских игр 2022 года Фархада Кыстаубаева. По данным СМИ, он ушел из жизни из-за болезни.

Источник: Nur.kz

О смерти спортсмена сообщил председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Руслан Есеналин на своей странице в Instagram. «Сегодня казахстанский спорт скорбит. Скончался Фархад Кыстаубаев, чемпион летних Сурдлимпийских игр 2022 года. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким покойного, родственникам и спортивному сообществу», — написал Есеналин.

По данным Kazinform, в последнее время чемпион боролся с тяжелой болезнью — раковой опухолью мозга.

Напомним, Фархад Кыстаубаев завоевал золотую медаль на 24-х летних Сурдлимпийских играх, которые проходили в Кашиас-ду-Сул, Бразилии. Он набрал 5400 очков в десятиборье и занял первое место. На этих же соревнованиях он взял «бронзу» в беге на 110 метров с барьерами.