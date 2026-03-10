Ушел из жизни чемпион Сурдлимпийских игр Фархад Кыстаубаев

Напомним, Фархад Кыстаубаев завоевал золотую медаль на 24-х летних Сурдлимпийских играх, которые проходили в Кашиас-ду-Сул, Бразилии. Он набрал 5400 очков в десятиборье и занял первое место. На этих же соревнованиях он взял «бронзу» в беге на 110 метров с барьерами.