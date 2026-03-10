Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе Max.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.