Большереченский музей оформят в стиле начала XX века

Туристический комплекс получит единое оформление и новый детский центр.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Большеречье под Омском планируют провести масштабную работу по обновлению архитектурно-этнографического комплекса «Старина Сибирская». Об этом рассказали власти Омской области 10 марта марта.

Капитально отремонтируют четыре здания, в том числе административный корпус и визит-центр. В перечне планов, в том числе, восстановление фасада краеведческого музея. Реконструированные постройки будут выполнены в стиле начала XX века — воссоздавать атмосферу сибирского поселения того времени. Затронет обновление и прилегающую территорию: в порядок приведут пешеходные зоны и установят МАФы.

Кроме того, на территории появится детский культурно-просветительский центр «Страна мастеров», где юные посетители смогут знакомиться с ремесленными традициями и бытом Прииртышья.

Работы организуют в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Ранее мы рассказали, что в течение 2026 года в Омской области потратят на сферу культуры до 600 млн рублей.

