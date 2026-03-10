Большереченский музей оформят в стиле начала XX века

В поселке Большеречье под Омском планируют провести масштабную работу по обновлению архитектурно-этнографического комплекса «Старина Сибирская». Об этом рассказали власти Омской области 10 марта марта.
Капитально отремонтируют четыре здания, в том числе административный корпус и визит-центр. В перечне планов, в том числе, восстановление фасада краеведческого музея. Реконструированные постройки будут выполнены в стиле начала XX века — воссоздавать атмосферу сибирского поселения того времени. Затронет обновление и прилегающую территорию: в порядок приведут пешеходные зоны и установят МАФы.
Кроме того, на территории появится детский культурно-просветительский центр «Страна мастеров», где юные посетители смогут знакомиться с ремесленными традициями и бытом Прииртышья.
Работы организуют в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».
Ранее мы рассказали, что в течение 2026 года в Омской области потратят на сферу культуры до 600 млн рублей.
