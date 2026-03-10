Большереченский музей оформят в стиле начала XX века

Капитально отремонтируют четыре здания, в том числе административный корпус и визит-центр. В перечне планов, в том числе, восстановление фасада краеведческого музея. Реконструированные постройки будут выполнены в стиле начала XX века — воссоздавать атмосферу сибирского поселения того времени. Затронет обновление и прилегающую территорию: в порядок приведут пешеходные зоны и установят МАФы.