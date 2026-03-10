Ричмонд
Азербайджан отправил в Иран продукты и лекарственные препараты

Азербайджан помогает Ирану — в Исламскую Республику отправлены продукты, вода, лекарства и медицинские принадлежности. Об отправке гуманитарной помощи сообщило МЧС Азербайджана, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О поставках гуманитарной помощи договорились президенты двух стран — Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан — во время телефонного разговора 8 марта, уточняет «Интерфакс».

В Исламскую Республику доставлено 10 тонн муки, шесть тонн риса, 2,4 тонны сахара, более четырех тонн воды, а также около 600 кг чая и около двух тонн лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей.

Ранее стало известно, что Азербайджан открыл движение грузового транспорта через пропускные пограничные пункты с Ираном. Переход и проезд через границу был закрыт с 5 по 9 марта.

