Азербайджан отправил в Иран продукты и лекарственные препараты

О поставках гуманитарной помощи договорились президенты двух стран — Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан — во время телефонного разговора 8 марта, уточняет «Интерфакс».
В Исламскую Республику доставлено 10 тонн муки, шесть тонн риса, 2,4 тонны сахара, более четырех тонн воды, а также около 600 кг чая и около двух тонн лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей.
