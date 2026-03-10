Елена Рыбакина в Индиан-Уэллсе: скандал и жажда мести Арины Сабаленки

Постоянных жителей там около 5 тысяч человек — примерно столько же, сколько вмещает небольшой стадион. Но каждый март всё меняется. За две недели турнира сюда приезжает больше 500 тысяч человек.
Пустынный курорт с горами Санта-Роза на горизонте, бассейнами, ресторанами от Nobu и круглосуточным солнцем превращается в нечто среднее между Уимблдоном и голливудской вечеринкой. Здесь замечали Кайли Дженнер и Тимоте Шаламе, Зендаю и Тома Холланда, Шарлиз Терон, Майка Тайсона и Уилла Феррелла.
Соседний Палм-Дезерт называют «Родео-драйв пустыни» — за бутики, галереи и рестораны.
Это место давно облюбовали богатые пенсионеры, знаменитости и все, кто хочет сбежать из шумного Лос-Анджелеса — он в 2,5 часах езды. Атмосфера расслабленная, почти фестивальная, и теннис здесь — лишь часть большого шоу.
Стадион Indian Wells Tennis Garden — второй по величине теннисный стадион в мире.
И именно здесь, под ярким пустынным небом, разворачиваются главные матчи сезона — включая всё то, о чём мы говорили выше. Приехав в Калифорнию в статусе действующей чемпионки Australian Open, Елена Рыбакина сразу оказалась в центре внимания — и не только спортивного. Индиан-Уэллс встретил её тепло, но первые дни вышли громкими совсем не по теннисным причинам.
Прямо на церемонии выставочного Eisenhower Cup вице-президент компании-спонсора попытался положить руку на талию Рыбакиной во время совместного фото. Реакция Елены была мгновенной — она убрала руку без лишних слов. Видео разлетелось по всей Сети за несколько часов.
Фанаты были возмущены, медиа из США потребовали линчевать усатого миллионера, соцсети требовали реакции от WTA. Сама Елена отреагировала в своей фирменной манере — хладнокровно.
«На самом деле ничего не произошло», — сказала она журналистам и вернулась к подготовке к матчам.
Человек который пытался обнять Рыбакину, Дэвид Ренкер — старший вице-президент Eisenhower Health, некоммерческой организации здравоохранения долины Коачелла. То есть это местный меценат, которому далеко за 60, местный управленец, который, судя по всему, просто привык к тому, что на таких мероприятиях можно вести себя по-свойски.
Eisenhower Health является основным получателем благотворительных средств с этого выставочного турнира AOL — именно поэтому Ренкер и оказался на сцене рядом с чемпионами.
Никакого публичного комментария от самого Ренкера так и не появилось. Eisenhower Health тоже промолчали.
К шуму добавился и курьёз. Известный комментатор Tennis Channel Пракаш Армитрадж в интервью после первого круга поздравил её с победой в финале Australian Open… над Сереной Уильямс. Любители тенниса подняли аналитика на смех.
Серена завершила карьеру несколько лет назад, а в Мельбурне Елена обыграла Арину Сабаленку. Елена профессионально продолжила разговор, не поправив комментатора.
На корте она действует без лишних эмоций.
Рыбакина дошла до ⅛ финала, переиграв Марту Костюк, и теперь её ждёт Сонай Картал — 24-летняя британка, которая уже успела вынести из турнира Эмму Наварро и Мэдисон Киз. Эксперты дают Картал примерно 20-процентные шансы на победу, но именно такие матчи порой и становятся ловушками для фавориток.
Сонай Картал стала первой британской теннисисткой, которая дважды подряд добралась до ⅛ финала в Индиан-Уэллсе.
Для игрока из топ-50 это звучит скромно — но только если не знать, каким путём она туда добралась. В матче с Наварро она взяла уверенный первый сет, потом попросила медицинский тайм-аут из-за спины, отдала второй и дважды оказалась на грани вылета — Наварро дважды подавала на матч. Картал отыграла матч-пойнт, а в тай-брейке потеряла всего 2 очка.
После матча она сказала:
«Я просто очень горжусь тем, как я боролась».
С Киз история вышла зеркальной. Американка летела в первом сете — 25 виннеров, минимум ошибок, дропшоты, лобы, игра с лёта. Картал проигрывала 0:6 и выглядела растерянной.
А потом матч просто перевернулся. Второй и третий сет она взяла уверенно, почти без борьбы.
Сама Картал объясняет свои выступления в Индиан-Уэллсе просто:
«Это один из моих любимых турниров. Здесь есть что-то похожее на домашние условия, и эти корты реально помогают моей игре».
Медленный харт, пустынный воздух, ветер — всё это почему-то работает на неё.
Если Рыбакина пройдёт Картал и дальше по сетке, в полуфинале её вполне может ждать Ига Швёнтек. Двукратная чемпионка Индиан-Уэллса приехала злой после обидного поражения в Дохе и уже взяла реванш у Саккари, которая её тогда обыграла. Её рекорд на этом турнире — 24 победы и всего 3 поражения. Это была бы дуэль двух разных теннисных философий: взрывная мощь против стабильности и тактического интеллекта.
Ига строит игру на изматывании — тяжёлый топспин, высокий отскок, длинные розыгрыши, которые выбивают соперницу из зоны комфорта. Большинство игроков тура просто не выдерживают этого давления физически и психологически. Рыбакина — одно из редких исключений.
Главный козырь Елены против Иги — подача и плоский удар. Она не даёт Швёнтек строить длинные розыгрыши, сокращая время на принятие решений резкими ударами с низким отскоком. Топспин Иги при этом работает хуже — Рыбакина берёт мяч рано и бьёт агрессивно, не позволяя ему набрать высоту. Это ломает фирменную схему польки.
Но главная интрига всего турнира — это возможный финал с Сабаленкой. Арина приехала в пустыню голодной. В Мельбурне она вела в решающем сете со счётом 3:0 и выпустила победу.
Мартина Навратилова прямо сказала, что Сабаленка надеется встретить Рыбакину снова — именно здесь, именно сейчас. К слову, Арина носит на корте обручальное кольцо с бриллиантом больше 12 карат.
Прямо накануне турнира Арина Сабаленка объявила о помолвке с бразильским предпринимателем Джорджосом Франгулисом — основателем сети асаи-боулов Oakberry, которая выросла в глобальный бизнес с оборотом в сотни миллионов долларов. Кольцо с овальным бриллиантом весом больше 12 карат и изумрудами по оправе оценивают примерно в миллион долларов. Арина носит его прямо на корте и шутит, что блеск отвлекает соперниц.
Главное оружие Рыбакиной против Сабаленки — подача. Это одна из самых мощных подач в женском туре, которая приносит ей огромное количество лёгких очков на протяжении всей карьеры.
В финале Australian Open она набила 41 эйс по ходу турнира — почти вдвое больше, чем Сабаленка.
Второй ключевой момент — короткие розыгрыши. В финале в Мельбурне Рыбакина доминировала в коротких розыгрышах до 4 ударов, выиграв 79 таких очков против 72 у Сабаленки, включая 28 в решающем сете. Она не даёт Арине разогнаться и построить давление — просто обрывает розыгрыш раньше.
Третье — хладнокровие в решающих моментах. В финале Australian Open Рыбакина выиграла 24 давящих очка против 15 у Сабаленки и отыгралась с 0:3 в третьем сете.
Сабаленка, наоборот, в критические моменты иногда теряет контроль — именно это и стоило ей финала в Мельбурне.
Показательна и историческая статистика: Рыбакина одержала 9 побед против первых ракеток мира в 15 встречах, что даёт ей 60 процентов — лучший показатель в истории WTA, выше чем у Серены Уильямс и Штеффи Граф. Иными словами, Рыбакина против Сабаленки — это не просто соперница, это её персональный кошмар.
Личный счёт обоих теннисисток приблизительно равный, но Рыбакина выиграла 6 из последних 10 встреч.
Финал именно этих двух означал бы главный приз в 1,15 миллиона долларов и, пожалуй, лучший женский матч сезона. Пока до него далеко. Но обе движутся в правильном направлении, и пустыня Калифорнии явно готовится к чему-то большому.
