Эксперт назвал востребованные профессии в колледжах

«Мы уже начинаем видеть уклон в сторону сотрудников, работающих руками, нежели сотрудников, работающих, так сказать, головой. Востребованы те специальности, которых не хватает или в перспективе будет не хватать в нашей стране. Например, самая популярная — токарь-слесарь. В последние несколько лет очень мало молодых токарей-слесарей на производствах», — сказал Смирнов «Газете.Ru».