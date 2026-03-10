Эксперт назвал востребованные профессии в колледжах

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рабочие специальности, такие как токарь-слесарь и швея, будут востребованы в России, заявил эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов.
«Мы уже начинаем видеть уклон в сторону сотрудников, работающих руками, нежели сотрудников, работающих, так сказать, головой. Востребованы те специальности, которых не хватает или в перспективе будет не хватать в нашей стране. Например, самая популярная — токарь-слесарь. В последние несколько лет очень мало молодых токарей-слесарей на производствах», — сказал Смирнов «Газете.Ru».
По его словам, еще несколько лет назад школьные выпускники хотели быть менеджерами и юристами, сейчас это очень неактуально, потому что менеджеров много, а рабочих мало.
Смирнов подчеркнул, что высокооплачиваемую работу можно найти еще во время обучения или сразу после колледжа. Например, есть полиграфический колледж, их не так много в России, а компаний, которые производят этикетку, упаковку, прилично. Компании привлекают к себе студентов на практику, стараются заинтересовывать.
«Если мы говорим про девушек, то здесь такая профессия — швея. Есть швеи, которые также получают до 200 тысяч рублей в месяц», — добавил он.
По словам Смирнова, в колледже выигрывают те специальности, на которых не учат в вузе, которых нет в высшем учебном заведении, но есть в среднем специальном, их выпускники как раз и идут нарасхват.