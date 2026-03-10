Ученики омского интерната для слабовидящих вернулись к очной форме учебы

Во вторник, 10 марта, в Омске ученики адаптивной школы-интерната № 14 вернулись к очным занятиям. Ранее здание школы закрывали, а детей отправляли на дистант из-за коммунальной аварии, о чем мы сообщали.
О том, что проблема решена, сообщил на своем Телеграм-канале сенатор Дмитрий Перминов. Он же изначально поднимал вопрос об устранении последствий аварии.
Последствия были устранены оперативно, отметил сенатор. И напомнил, что.
21 февраля из-за сильных морозов и высокого давления в здании лопнула труба. Были затоплены первые два этажа и электрощитовая, интернат оказался без воды и электричества.
"Здесь учатся 166 детей с нарушением зрения. Для них школа — это не только уроки, но и важное пространство общения и социализации, поэтому переход на дистанционное обучение с 24 февраля был особенно непростым.
Сейчас занятия снова проходят очно. Администрация учреждения постоянно контролирует температурный режим и состояние тепловых сетей", — написал сенатор.
Перминов добавил, что со своей стороны будет держать ситуацию на контроле. Важно, чтобы такие школы работали стабильно, и дети могли учиться в безопасных и комфортных условиях.
Ранее также мы писали о будущей установке памятной доски выпускника этой школы и участника СВО Евгения Макарова на стене ее здания.