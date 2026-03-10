Ричмонд
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года

Тишковец: вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух уже прогрелся до плюс 5,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Гидрометцентре РФ 8 марта рассказали РИА Новости, что падение температуры до минус 17 градусов ожидалось в подмосковных Черустях в ночь на понедельник, а уже во вторник в Москве будут восемь-десять градусов тепла.

«В Москве наступил самый теплый день с начала года! В 10.00 на опорной столичной метеостанции ВДНХ — плюс 5,5 градуса», — сказал агентству Тишковец.