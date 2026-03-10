В Новосибирске существенно снизились цены на огурцы

За месяц рынок остыл: цен под 800 рублей уже нет. Но разница между одним и тем же овощем в разных упаковках все еще достигает трех раз. Самые дешевые огурцы — в гипермаркетах с крупной фасовкой. Самые дорогие — в магазинах у дома, если нужно «чуть-чуть и сразу».