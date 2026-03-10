В Новосибирске существенно снизились цены на огурцы

Ситуация на рынке огурцов в Новосибирске к 10 марта улучшилась. Сиб.фм сравнил стоимость овоща в крупнейших сетях с данными месячной давности. Выяснилось, что экстремально дорогие позиции исчезли, но разрыв между дешевыми гипермаркетами и магазинами у дома по-прежнему достигает трех раз.
В феврале разброс цен составлял от 272 до 725 рублей за килограмм. Главный антирекорд тогда поставил «Магнит» с ценой 725 рублей за кг. К 10 марта максимальная планка опустилась до 500−550 рублей.
Где самые дешевые.
Дешевле всего огурцы обходятся в гипермаркетах. В «Ленте» и «Ашане» килограмм можно найти по 150−156 рублей. Правда, речь идет о крупных упаковках — маленькие фасовки в этих же магазинах стоят уже под 500−550 рублей за кг.
В «Монетке» цена держится на уровне 230 рублей за килограмм.
Где дороже всего.
В магазинах у дома цена напрямую зависит от размера упаковки. В «Магните» большая упаковка тянет на 255 ₽/кг, маленькая — уже 500 ₽/кг. В «Пятерочке» разброс от 250 до 467 рублей за кг. Для сравнения: в феврале в этих же сетях цены доходили до 700 рублей.
Доставка.
«Яндекс Лавка» тоже снизила цены: крупная упаковка — 365 ₽/кг, мелкая — 495 ₽/кг. В феврале было почти 700.
Что в итоге.
За месяц рынок остыл: цен под 800 рублей уже нет. Но разница между одним и тем же овощем в разных упаковках все еще достигает трех раз. Самые дешевые огурцы — в гипермаркетах с крупной фасовкой. Самые дорогие — в магазинах у дома, если нужно «чуть-чуть и сразу».