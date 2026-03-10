Волгоградцам пообещали геомагнитный штиль до 14 марта

Геомагнитная обстановка на земле останется спокойной до 14 марта. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, геомагнитная обстановка на сегодня, 10 марта, ожидается спокойной, несмотря на небольшое повышение вспышечной активности. Около полуночи 10 марта произошла вспышка уровня C7.8 — самая сильная с 25 февраля. Однако событие было локализовано на левом краю Солнца и при таком расположении не будет иметь геомагнитных последствий. Вероятность геомагнитных возмущений сегодня, 10 марта, составляет 20%, слабых бурь — 7%. На завтра и послезавтра, соответственно, 10% и 3%.