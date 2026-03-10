Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам пообещали геомагнитный штиль до 14 марта

Геомагнитная обстановка на земле останется спокойной до 14 марта. Как.

Геомагнитная обстановка на земле останется спокойной до 14 марта. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, геомагнитная обстановка на сегодня, 10 марта, ожидается спокойной, несмотря на небольшое повышение вспышечной активности. Около полуночи 10 марта произошла вспышка уровня C7.8 — самая сильная с 25 февраля. Однако событие было локализовано на левом краю Солнца и при таком расположении не будет иметь геомагнитных последствий. Вероятность геомагнитных возмущений сегодня, 10 марта, составляет 20%, слабых бурь — 7%. На завтра и послезавтра, соответственно, 10% и 3%.

При этом на Солнце сформировались очертания новой корональной дыры. Воздействие на Землю от неё ожидается начиная с субботы, 14 марта. До этого момента прогнозируется практически полный штиль. Так что метеозависимые волгоградцы могут вздохнуть спокойно.